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【發射失敗】SpaceX星際飛船火箭助進器　測試期間發生爆炸起火

科技 17:15 2022/07/12

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航空科技公司Space X的星際飛船Starship發射計劃，進行得如火如荼。SpaceX創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）更揚言，星際飛船準備好在7月升空。惟昨（11日）SpaceX在測試火箭測試時，發生爆炸。

【Tesla】Elon Musk命令員工重返公司　外媒踢爆Tesla竟無足夠辦公桌

據外媒《Business Insider》報道，SpaceX在美國東部時間7月11日下午4點20分左右，於德州（Texas）的博卡奇卡發射場（Boca Chica launch site）就其超重型火箭助進器原型進行測試。期間火箭助進器引擎起火，並傳出爆炸聲，就連遠處用作記錄測試經程的攝影機都被震致搖晃。

整個爆炸過程被媒體NASASpaceflight的直播全程直擊，在直播中可見，爆炸發生後一個多小時內，不斷有黑煙從測試台區域湧出。有跟進SpaceX計畫和活動的NASASpaceflight評論員指，SpaceX事前沒有就試射發布相關的通知，估計是次爆炸是意外，並非SpaceX所預料的結果。

在爆炸發生後，有網民於Twitter上就測試一事向Elon Musk查詢，起初Elon Musk只回應「是的，推進器測試中（Yes. Booster engine testing.），並未有回應爆炸是否在其預料之內。其後，Elon Musk更將相關的回應刪除，以新推文（Tweet）直指，實際情況不太好，其團隊正在評估損失。

目前，SpaceX未有作出任何公開回應，美國聯邦航空局亦未回應會否為爆炸事件作出調查。

【加密貨幣】投資者控告Elon Musk惡意兜售狗狗幣　要求賠償2萬億

【太空大計】美FAA公布Starship環評報告　Elon Musk：7月準備升空

責任編輯：殷凱怡

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