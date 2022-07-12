▲ 【攜程9961】旅遊平台Trip.com：亞洲旅遊業反彈強勁 新加坡最受亞太用戶青睞 泰國總預訂量按年增兩倍

攜程集團 （09961） （美：CTOM）旗下Trip.com 表示，分析其歐洲和亞洲各站數據後，發現今年夏季用戶對提前進行出行預訂的信心更強，亞洲當地旅遊業反彈強勁，此外用戶在後疫情時代對城市度假、本地遊及短途旅行興趣亦更濃厚。

在亞洲，放寬旅行限制的國家和地區市場表現不俗，尤其是東南亞國家，Trip.com稱，亞太地區5月的預訂量增長了 21%，6月的預訂量在此基礎上又增長了 7.8%。作為亞太用戶最青睞的旅行目的地，新加坡6 月的酒店預訂量按年增長42%。

今年夏季搜索最多排名前五的亞洲目的地為：

新加坡 曼谷 首爾 東京 巴厘島

Trip.com：放寬入境限制 日韓大幅增長

Trip.com稱，日本和韓國在第二季度出現大幅增長，韓國出境航班按年增長 16 倍，6月出境航班預訂量較 5 月增長 31%。韓國在 6 月初放寬了旅行限制，因此預訂量或將繼續保持上升趨勢。

日本也在 6 月放寬了入境限制，消息公佈後，預訂量大幅飆升。今年5月，Trip.com全球網站上飛往日本的航班的搜索量是2021年同期的 7.5 倍。

泰國總預訂量增加兩倍

泰國持續受用戶追捧，Trip.com稱，夏季往往是泰國旅行淡季，然而夏季期間泰國的預訂量呈現穩步增長，與2021年6月相比，總預訂量增加了兩倍，與今年5月相比，預訂量增加了 17%。

截至目前，在Trip.com全球主要市場（英國、南韓、日本和泰國），7月1日是最多用戶選擇開啟夏季（6月至9月）度假的航班離境日期。而在Trip.com英國和泰國站點上，該日期亦是用戶酒店搜索最多的入住日期。

遊客後疫情時代傾向於預訂時間更長旅行

Trip.com稱，遊客在後疫情時代傾向於預訂時間更長的旅行，歐洲遊客2019年6月的平均旅行時間為6.2日，2020年增至8.8日，2022 年6月則回落至6.6日。

另一方面，2022年亞洲遊客的平均旅行時間為7.6 日，較2019年6月平均的6.6日有所增加，但比2021 年的平均8.7日有所減少。

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