  • 34°C
香港時間 : 2022712日 (二) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珠寶股】周大福受累疫情及高基數　上季內地同店銷售跌逾19%、港澳跌逾6%

股市 16:55 2022/07/12

分享：

分享：

周大福受累疫情及高基數　上季內地同店銷售跌逾19%、港澳跌逾6%

周大福 （01929） 公布截至6月底止財季，集團零售值按年跌3.7%，其中佔比近9成的內地市場，零售值跌2.8%，港澳及其他市場則跌11%。季內，受疫情反彈及基數較高影響，內地、香港及澳門的同店銷售錄負增長。

內地市場於首財季的同店銷售按年跌19.3%，同店銷量跌22.8%，但於6月份已回復至正增長。期內，港澳的同店銷售及銷量跌幅較少，分別跌6.4%及8.4%，當中，香港的同店銷售增長為7.3%，但受累遊客減少，澳門的同店銷售跌34.3%。

按產品劃分，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售於內地市場跌17.2%，港澳市場則跌18.4%。至於黃金 首飾及產品，內地市場的同店銷售跌17%，港澳市場反升1%。

截至6月底止，集團共有5931個周大福珠寶零售點，及283個其他品牌的零售點。期內，於內地淨開設312個零售點。

另外，周大福指，內地首財季的智慧零售的零售值按年下跌23.9%，銷量則上升 6.7%。季內，其對中國內地零售值的貢獻為7.5%，其中1.6%來自零售科技應用。

周大福全日微升0.1%，收報14.88元。

相關文章：

【業績︱珠寶股】周大福走高3%　全年度多賺11%末期息28仙、鄭志恒及鄭志雯出任副主席

【零售股】周大福控股向佐丹奴提全購要約、擬維持上市地位　佐丹奴大升17%、第二大股東David Webb籲反對

港股 周大福（01929）

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：測試支持（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【城巴新巴合併】城巴新巴將合併　匯達交通：不會因合併裁減前線巴士車長職位（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【港股市況】恒生指數跌279點　比亞迪近百億成交挫近12%　阿里巴巴跌逾5%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌279點　比亞迪近百億成交挫近12%　阿里巴巴跌逾5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款