【珠寶股】周大福受累疫情及高基數　上季內地同店銷售跌逾19%、港澳跌逾6%

▲ 周大福受累疫情及高基數 上季內地同店銷售跌逾19%、港澳跌逾6%

周大福 （01929） 公布截至6月底止財季，集團零售值按年跌3.7%，其中佔比近9成的內地市場，零售值跌2.8%，港澳及其他市場則跌11%。季內，受疫情反彈及基數較高影響，內地、香港及澳門的同店銷售錄負增長。

內地市場於首財季的同店銷售按年跌19.3%，同店銷量跌22.8%，但於6月份已回復至正增長。期內，港澳的同店銷售及銷量跌幅較少，分別跌6.4%及8.4%，當中，香港的同店銷售增長為7.3%，但受累遊客減少，澳門的同店銷售跌34.3%。

按產品劃分，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售於內地市場跌17.2%，港澳市場則跌18.4%。至於黃金 首飾及產品，內地市場的同店銷售跌17%，港澳市場反升1%。

截至6月底止，集團共有5931個周大福珠寶零售點，及283個其他品牌的零售點。期內，於內地淨開設312個零售點。

另外，周大福指，內地首財季的智慧零售的零售值按年下跌23.9%，銷量則上升 6.7%。季內，其對中國內地零售值的貢獻為7.5%，其中1.6%來自零售科技應用。

周大福全日微升0.1%，收報14.88元。

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