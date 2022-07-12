【醫療保障】富衛全新自願醫保計劃 提供每年高達3,500萬保障限額

富衛保險（「富衛」）宣布推出嶄新高端自願醫保產品「至．衛一醫療計劃」，計劃除提供全數保障一系列標準私家病房的住院及手術費用外，亦提供每年高達3,500萬元保障額，更不設終身保障限額。

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計劃提供多達6個自付費選項及3個保障地域選擇，分別為亞洲、全球（美國除外），以及全球。50歲起每5年可減少或免自付費至80歲，確診患上16種指定疾病的投保客戶豁免自付費，包括指定癌症、急性心肌梗塞、中風等。以一個實際年齡35歲投保「至・衛一」標準優越保障級別的客戶（保障地域範圍涵蓋亞洲；每年保障限額達3,500萬元），並選擇250,000元自付費選項為例，他的年度保費只需4,141元，平均每月只須約345元。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，儘管全港已有超過300萬人有個人或團體醫保，但大部分都有償付比率不足的問題，一般疾病只能受保6至7成，嚴重的疾病醫療保障缺口會更大，為了提供各類標準及靈活的自願醫保計劃予客戶選擇，富衛特意推出此產品。

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另外根據富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，富衛將於7月底對外發行首輪NFT「What the Health」系列，以創新方式傳達健康生活訊息。為了跟上元宇宙潮流，在與9GAG memeland展覽活動當中，富衛將以活動的形式派發出共100個的NFT。

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記者：鄭日棱