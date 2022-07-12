【有相睇】鑽石山靚裝居屋放盤半年　減價100萬沽　原業主兩年前豪花60萬翻新

鑽石山居屋宏景花園新錄一宗成交，有三房業主因有其他投資打算，所以劈價100萬元賣樓。值得留意的是，原業主兩年前花60萬元重新裝修單位。富誠地產周永鋒表示，鑽石山宏景花園6座中層A室，實用面積560平方呎，三房間隔，座向西南，望志蓮淨苑景，去年12月放盤，當時開價660萬元（綠表），終減價100萬元，新近以560萬元（綠表）易手，實用呎價10,000元。

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代理透露，原業主為夫婦，兩年前豪擲60萬元重新裝修單位，由於他們另有投資方向，決定放售物業套現，經過約半年放盤期，終面對現實，減價100萬元，以市價出售單位。從代理提供的單位相片可見，單位連靚裝修，可即買即住。

資料顯示，原業主於1999年1月以130萬元（綠表）購入上址，持貨23年，現賬面獲利430萬元，物業期內升值近3.3倍。

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