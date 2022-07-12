【大行報告】 明源雲再遭大行下調目標價 股價兩日累跌逾兩成

繼花旗轉軚唱淡之後，明源雲（00909）再遭大摩下調目標價，股價連日走弱，今日（12日）一度低見8.85元，最多跌5.2%，收報8.88元，仍跌4.9%，成交額1.1億元，兩日累跌21.1%。

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大摩指，由於中國一綫城市經歷封城及下游房地產市場的緩慢復甦，導致企業資源管理（ERP）業務收入急劇下降，預測2022至2024年收入將分別按年下降15.7%、18.7%及21.8%，目標價亦由13元下調9.2%至11.8元。該行認為，集團在中國房產服務市場佔主導地位，且正將業務拓展至國企客戶，因此給予「增持」評級。

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記者：郭秀慧