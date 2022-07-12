【金價走勢】金價自高位急插15% 專家指1700美元值得低吸

▲ 黃金暫喪失抗通脹的保值增值功能。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

全球進入加息周期，美滙指數衝破108的逾廿年新高，令黄金失寵，每盎司金價自跌破1800美元大關後，現不斷尋底，專家認為1700美元為重要關口，且相信今年暫難重上兩千美元關；大行花旗料第3季金價約在1845美元水平。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，維持預期2022年第三季金價約1845美元的預測，他同時預期2023年第一季金價或平均於1750美元便見底，然後於2024年回升至2000美元水平。

大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒指，金價未有受惠高通脹下的保值需求，反而美國債息及美滙高企，加上更多央行收緊政策，限制金價反彈空間。現貨金於下半年若失守每盎司1700美元，不排除下試2020年4月初低位1569美元，阻力位為今年4月中高位近2000美元。

發鈔行罕有鬥加美元定存息 7天短存最高息8.5厘【下一頁】

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，黃金是長期資產配置組合中重要的分散風險工具，惟短期內受到利率上升及美元強勢影響，價格受壓；他續指，當金價處於1700至1750美元之間，已值得考慮吸納。

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑認為，近日美滙指數向上突破，累金價明顯受壓，一度跌至每盎斯1730美元水平，與今年3月約2000美元的高位比較，跌幅高達15%。

溫傑預期，聯儲局將於本港時間7月28日公布議息結果，大機會加息50點子、甚至是75點子。隨着實質利率上升及美滙呈強，短期金價料於低位爭持。中線而言，金價或呈大型區間上落，下方重要支持為1690美元，上方兩級阻力分別為1800美元及1930美元，惟暫未有今年底的目標價預測。

問及散戶投資黃金是否較適宜揀貴金屬基金，還是黃金ETF，溫傑提醒，現時宏觀環境並不明朗，避險族可先作觀望，並留意未來聯儲局的加息取態。若金價成功守穩1700到1720美元水平，投資者才分注部署。

溫傑補充，針對黃金相關投資，市面有不少選擇，包括黃金ETF，金礦股及貴金屬基金，相信可迎合3大類捧場客的需要，包括：

（1）金礦股：例如紫金礦業 （02899） 可受惠產能（金及銅）增加，減少金屬價格下跌對股價的影響，適合專注投資港股的投資者。

（2）貴金屬基金：舉貝萊德世界黃金基金為例，該基金分散布局全球貴金屬企業，因上述產品主要押注加拿大及美國市場，分別佔54%及24%，可減低單一公司的影響，適合中長線分段投資。

（3）黃金ETF：相對直接追蹤金價，進取資者或可於金價回落至1700至1720美元水平小注部署。

溫傑表示，現市況傾向分段部署貴金屬基金，作中長線分散組合風險之用。

現貨金暫報1735美元，外電引述Capital Economics指，料今年底金價下試1650美元新低，主要受累市場憂環球經濟衰退，大宗商品跌價。

相關文章：【金價走勢】世界黃金協會：3月份全球黃金ETF吸資額6年最多 受通脹與俄烏戰爭推動

【美國加息】債王格羅斯：美國將步入衰退、尋找牛市需有耐性 一年期國庫券是最佳投資選擇

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪