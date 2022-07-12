▲ 【下半年展望】宏利投資管理：商品價格升勢放緩 料企業第三季毛利率有明顯改善

宏利投資管理高級組合經理Marco Giubin表示，食品及能源價格料會在高位維持一段時間，同時工業用金屬成本亦難以轉價至消費者，相信次季不少企業毛利率會受壓，但隨主要商品價格升勢放緩，相信企業第三季毛利率會有明顯改善。

Giubin指，該行偏好電動車電池及儲能系統主題，現時全球四大電動車電池生產商均位於亞洲，市場佔有率達80%，加上入行門檻高，故偏好相關主題。他續稱，工業自動化、再生能源設備供應商、電網設備及基建三大板塊，除擁有結構性需求，亦能受惠於金屬價格回落，故看好三者存在投資機遇。

看好本港金融股表現

港股方面，房地產、金融及互聯網行業在港股的權重較高，加息環境下，銀行股會受惠於息差擴闊，都看好金融股表現。至於互聯網股，過去一段時間不少大型科企估值大幅向下調整，未來關注科網的基本面。

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