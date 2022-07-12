  • 34°C
香港時間 : 2022712日 (二) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年展望】宏利投資管理：商品價格升勢放緩　料企業第三季毛利率有明顯改善

股市 16:36 2022/07/12

分享：

分享：

【下半年展望】宏利投資管理：商品價格升勢放緩　料企業第三季毛利率有明顯改善

宏利投資管理高級組合經理Marco Giubin表示，食品及能源價格料會在高位維持一段時間，同時工業用金屬成本亦難以轉價至消費者，相信次季不少企業毛利率會受壓，但隨主要商品價格升勢放緩，相信企業第三季毛利率會有明顯改善。

Giubin指，該行偏好電動車電池及儲能系統主題，現時全球四大電動車電池生產商均位於亞洲，市場佔有率達80%，加上入行門檻高，故偏好相關主題。他續稱，工業自動化、再生能源設備供應商、電網設備及基建三大板塊，除擁有結構性需求，亦能受惠於金屬價格回落，故看好三者存在投資機遇。

看好本港金融股表現

港股方面，房地產、金融及互聯網行業在港股的權重較高，加息環境下，銀行股會受惠於息差擴闊，都看好金融股表現。至於互聯網股，過去一段時間不少大型科企估值大幅向下調整，未來關注科網的基本面。

相關文章：【下半年展望】滙證予恒指25410點目標價　看好4大範疇涉6隻股份（附名單）

相關文章：【下半年展望】摩根資管：股市債市下半年將收復部份失地　中國經濟反彈有助中資股估值重估

相關文章：【下半年展望】富達漸增港股配置　惟提醒整體投資取態宜保守

港股 宏觀分析 銀行 金融 加息 亞洲

上一篇文章

安徽晥通高速公路（00995）穩陣收息逾10厘　入手策略速睇

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【港股市況】恒生指數跌279點　比亞迪近百億成交挫近12%　阿里巴巴跌逾5%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌279點　比亞迪近百億成交挫近12%　阿里巴巴跌逾5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款