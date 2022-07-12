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【騰訊700】騰訊據報調整金融消費者權益保護委員會架構　由劉熾平和郭凱天親自領導

股市 16:34 2022/07/12

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【騰訊700】騰訊據報調整金融消費者權益保護委員會　由劉熾平和郭凱天親自領導

據內媒報導，騰訊 （00700） 重整金融消費者權益保護委員會組織架構，由騰訊總裁劉熾平和騰訊高級副總裁郭凱天親自領導，兩人為領導小組的主任委員，其小組的執行主任委員為任匯川。

金融消保委領導小組的委員成員數量超過30名，按照金融業務及其它業務分成兩個組，分別是金融業務組和其他業務組。參與人員均為騰訊內部多條業務線的相關負責人。

報導指，騰訊內部表示，其小組架構調整原因是進一步切實保障騰訊集團金融消費者各項權益、全面防範集團金融消費者權益保護風險。 金融消保委的職責包括負責規劃騰訊金融消保工作的組織架構和制度、制定集團層面金融消費者權益保護政策、審批、協調和監督金融消費者權益保護工作的落地執行等。

另外，騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）宣布成立政企業務線，持續深耕政務、工業、能源、文旅、農業、地產、體育、運營商等領域，加速數字技術在實體經濟中的落地和應用。騰訊公司副總裁李強出任政企業務線總裁，全面負責行業團隊管理和區域業務拓展。

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