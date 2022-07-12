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【疫市營商】中小企6月份營商指數略跌　飲食、零售業錄較大跌幅

商業 16:46 2022/07/12

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政府公布2022年6月份中小型企業業務狀況統計，反映營商環境輕微轉弱（資料圖片）

政府公布2022年6月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從5月在收縮區域的48.6，下跌至6月的46.3。

【安心出行】安心出行將更新紅黃碼　商界樂見增加中港通關條件

而未來7月的業務收益展望動向指數為50.1。按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在6月較上月有不同程度的下跌，特別是飲食業（從58.4下跌至50.0）及零售業（從49.4下跌至43.4）。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從5月的46.6上升至6月的47.4，而7月的新訂單展望動向指數為49.7。

政府發言人表示，中小企整體營商氣氛在6月回軟，於零售及飲食業尤其明顯，但仍然遠比第一季時為佳。中小企對未來一個月營商情況的預期也輕微轉弱，但仍維持在擴張區間。整體就業情況大致平穩。發言人續指，環球經濟前景轉差將進一步壓抑外向型行業的氣氛，而本地營商環境則視乎本地疫情，社會各界須繼續與政府合作控制疫情。

【Amazon Prime Day】Amazon Prime Day今日起舉行　多款產品設有折扣優惠

責任編輯:王浩賢

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