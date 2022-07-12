【教育機械人】香港電訊推eye AI互動機械人攻小朋友教育　月費實繳最低322元、合約期2年　料可刺激固網ARPU

▲ 香港電訊HKT Home董事總經理蔡煒健（上排中間）

機械人技術發展成熟，香港電訊 （06823） 宣布旗下 eye 智能生活通訊服務推出eye Al機械人，機械人主打可以英語、普通話或廣東話與小朋友即時對話，eye AI 機械人採月費模式，每月368元，合約期24個，8月30日或之前登記可免3個月月費，並獲贈免費禮品，意味平均每月實繳322元，累付7,728元。

香港電訊HKT Home董事總經理蔡煒健指出，eye服務推出至今已15年，目前eye平板服務月費約二百幾元，而新推出eye AI 機械人月費較高，預計帶動固網業務的ARPU表現。

蔡煒健提到，eye AI 機械人目標用戶群為幼稚園及小學生，未來有意將eye AI 機械人推廣至本地學校及教育機構，並補充eye AI 機械人的保用期為12個月，而電池及摩打組件部分保用期為6個月，月費計劃結束後，客戶亦不用歸還機械人。

機械人預載3000本電子書 配置 STEM學習內容

eye Al 機械人提供語言學習功能，小朋友可以全天候與機械人即時對話，機械人亦預載超過3000本真人發聲電子書。eye Al 機械人亦配置 STEM 及編程學習內容，小朋友可建立指令並控制機械人做出不同的動作，從而建立解難能力、創造力及運算思維。另外，配合 eye Al機械人的人體骨架偵測技術及各種歌舞曲，小朋友更可參與體感互動，與機械人一起唱歌跳舞及運動。

在家居通訊服務方面，家長及監護人外出時更可致電家中的機械人，與子女以語音及視像通話，亦可透過機械人的前置鏡頭視察家中及子女的狀況。

相關文章：

【WFH】新世界、香港電訊結盟 建構雲端跨境虛擬工作平台

【MIRROR演唱會】香港電訊推MIRROR演唱會抽獎、名額1200人 加購服務成本超門票票值（附步驟）