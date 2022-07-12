【另類投資】有馬斯克簽名的1蚊美金值幾錢？　另類資產投資公司估值7500美元

馬斯克（Elon Musk）曾在大學擔任助教時批改的考卷，去年底在拍賣會上以7753美元成交，證明其的確有忠實粉絲。美國一間另類投資公司Rally，近日在平台上出售一張有馬斯克簽名的1美元，估計價值7,500美元，名副其實的升價千倍。

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據外媒Benzinga報道，該張1美元將以3750股股票形式出售，每股2美元，預計吸引到馬斯克、特斯拉和SpaceX的粉絲購買。

Rally的聯合創辦人Rob Petrozzo表示，馬斯克的親筆簽名很罕有，一般只會出現在雜誌和照片上，或者特斯拉相關文件上；所以如果有的話，通常會以5,000到1萬美元拍賣價售出。

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不只是馬斯克，Rally亦提供總統、運動員、作家和音樂家親筆簽名的紀念品，也提供蘋果聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs）親筆簽名的物品，以及蘋果公司相關的初期產品。

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