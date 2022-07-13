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斯里蘭卡總統乘軍機離境 全國進入緊急狀態（第二版）

環球社會熱點 18:40 2022/07/13

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斯里蘭卡因經濟危機爆發大型示威，總統拉賈帕沙宣布辭職後行蹤不明。據報拉賈帕沙周二（12日）試圖離境時，被入境職員拒絕前往貴賓室為其護照蓋章。拉賈帕沙憂慮，使用公共通道時會被人報復。但他周三（13日）已和太太乘坐軍機逃至馬爾代夫。據報拉賈帕沙弟弟周二亦被乘客抗議他登機，但據報亦已離境，將前往美國。斯里蘭卡亦宣布，全國進入緊急狀態。

（第二版更新總統乘軍機逃至馬爾代夫）

斯里蘭卡總統傳藏身海軍艦艇 官邸遭搜出過千萬現金  【下一頁】

英國廣播公司（BBC）引述消息人士報道，現年73歲的拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）原定周三辭職下台，但在限期降至之際，拉賈帕沙夫婦及兩名安全官員乘坐軍機逃至馬爾代夫，並計劃繼續前往第三個國家。其弟弟、前財政部長巴西勒（Basil Rajapaksa）亦已離開斯里蘭卡，將前往美國。

斯里蘭卡代理總理、首相維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周三宣布，全國進入緊急狀態，西部省份更實施宵禁。

法新社（AFP）周二（12日）引述當地官員報道，拉賈帕沙曾試圖逃往杜拜（Dubai），惟在機場入境職員阻攔下失敗。拉賈帕沙作為總統享有豁免權，但周三（13日）下台後將不再擁有，分析認為他前往杜拜希望避免被拘留。

斯里蘭卡總統同意周三下台 總理同日請辭 【下一頁】

據報入境職員拒絕前往拉賈帕沙的貴賓室為護照蓋印，而是要求他使用公共通道。惟拉賈帕沙憂慮會被機場其他在場人士認出及報復，所以雙方陷入僵持。據悉拉賈帕沙及太太已錯過4趟前往杜拜的航班，只能在機場附近的軍事基地過夜。

巴西勒（Basil Rajapaksa）於4月時辭任財政部長，據報他周二（12日）試圖使用商務乘客付費服務登機前往杜拜，但卻被機場及入境人員告知，已無法使用快速通道服務。當時更有同航班乘客抗議巴西勒登機，場面一度緊張，故他選擇立即逃離機場。

官方消息指，早前在總統府搜出的1,785萬斯里蘭卡盧布（約38.6萬港元）及裝滿文件的手提箱，已交至首都可倫坡（Colombo）法院看管。斯里蘭卡總統辦公室未就事件作出回應，但拉賈帕沙仍是武裝部隊總司令，可調遣軍隊。有國防部消息人士指，拉賈帕沙仍可選擇乘坐海軍艦艇逃亡印度或馬爾代夫。

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責任編輯：李俊儀

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