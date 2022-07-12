【小鵬汽車旗下】小鵬鵬行完成1億美元A輪融資　目標未來兩年推消費者向「仿生機器人」

小鵬汽車 （09868） 生態企業「小鵬鵬行」宣佈完成A輪融資簽約，該輪融資超1億美元。此輪融資領投方之一為IDG資本，小鵬汽車等股東跟投，未有交代最新估值。小鵬鵬行指出，據公開資料，是次融資是近兩年中國最大單筆仿生機器人融資，而小鵬鵬行目標兩年可推出面向消費者的智慧仿生機器人。

小鵬鵬行CEO徐志根指，融資完成後，鵬行將進一步加強在機器人硬體本體和機器智慧方面的研發投入，增強高端人才隊伍實力，加快產品研發和反覆運算速度。他續指：「智慧型機器人時代一定會到來，那時候智慧型機器人將走進千家萬戶，並深刻地改變人們的生活方式。」

小鵬鵬行首款機器人概念圖

▼ 點擊圖片放大

小鵬鵬行預告，首款產品是一款四足機器人，將具備安全敏捷的運動性能、出色的自主導航能力、多模態的情感交互功能，並搭載首款家用機械臂，為家庭生活提供「科幻電影般」的陪伴、看護、娛樂及運載體驗。

小鵬鵬行成立於2016年，公司總部位於深圳，在廣州、北京、美國矽谷均設有研發中心，總員工數超三百人，其中研發人員占比超過80%，公司為少數聚焦消費級場景的足式機器人產品研發商。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

相關文章：

【專訪】5大電動車新勢力集港 小鵬汽車顧宏地：新玩家市場窗口變窄、有錢不一定要任性

【芯片荒】小鵬汽車CEO何小鵬：目前大部分缺少的是平價專有芯片 用《寵物小精靈》傻鴨求救