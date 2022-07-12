俄羅斯政黨倡改稱普京「統治者」 批總統是西方字眼

俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭，被西方國家批評為獨裁者。俄媒報道指，與克里姆林宮關係密切的自由民主黨，提出改用「統治者」稱呼普京，批「總統」一詞是源於美國的西方字眼，不符合國家歷史。

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右翼政黨自由民主黨（LDPR）雖然在俄羅斯議會450個席位中只佔22席位，但與克里姆林宮關係密切，被視為當局政治宣傳工具之一。俄媒報道指，自民黨認為「總統」（President）一詞是美國在18世紀末創造，後來全球才廣泛使用，不符合國家歷史標準。

自民黨建議使用俄羅斯稱號「Pravitel」，意思是「統治者」，認為更符合普京（Vladimir Putin）的地位及角色。

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自民黨領袖日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）與普京關係密切，普京4月更親自出席日里諾夫斯葬禮。他多次發聲支持普京，除贊成入侵烏克蘭外，更希望俄羅斯收回哈薩克斯坦北部。

Pravitel一詞在俄羅斯歷史悠久，羅曼諾夫（Romanov）家族當年以沙皇身份統治國家，而「沙皇」與「Pravitel」同義，但較多人聯想為「皇帝」（emperor）。

蘇聯領導人過往被稱作共產黨主席或總書記，蘇聯瓦解前的時任領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）才改稱為總統，並沿用至今。

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責任編輯：郭麗明