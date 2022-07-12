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【數據私隱】FTC禁第三方數據服務商　非法共享敏感醫療和位置數據

科技 16:15 2022/07/12

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繼拜登政府要求美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）採取措施保障墮胎數據私隱後，FTC發聲明表示，反對企業非法共享敏感的醫療和位置數據，並將就相關事件全面執法。

【TikTok爭議】美參議員向FTC發信　要求調查TikTok數據安全

由於日前美國最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，拜登政府於7月8日發出行政命令，要求當局需要保障國民獲得墮胎和避孕的機會，同時保護那些可能獲得生殖健康服務的患者私隱。

當中包括要求FTC成立一個工作小組，就尋求墮胎的消費者私隱採取額外措施，以保護墮胎數據私隱。

其後，FTC發表聲明指，智能手機、聯網汽車、可穿戴健身追踪器，和智能家居產品等，都能夠直接觀察或獲取相關用戶的敏感資訊。部分移動裝置等作業系統存有用於收集數據的設定，應用程式和軟件開發工具包 （SDK） 開發者，或會在移動應用程式中嵌入工具，以收集位置、健康數據等資料，並將數據提供給第三方。

企業收集數據　需留意3點

除保障消費者的墮胎數據私隱外，FTD將針對利用美國國民的位置、健康或其他敏感數據的非法行為，採取全面執法，並提醒企業在收集和處理消費者的位置和健康數據等機密資料時，應要留意三點，包括：1）敏感數據受到眾多的聯邦和州法律保護；2）聲稱數據是「匿名」數據或「已匿名」處理的行為，可能屬於欺騙性的貿易行為；以及3）FTC正嚴厲打擊濫用消費者數據的企業。

據外媒《The Verge》引述FTC私隱及身份保護部門助理副主任Kristin Cohen發表的文章指，FTC將特別針對那些會共享已收集數據的「數據仲介（Data brokers）」，和第三方數據服務商進行調查。該機構計畫按聯邦和州法律，追究未能充分保護此類信息或歪曲其存儲、匿名和共享方式的公司。

【墮胎權爭議】Google更改私隱政策　刪用戶造訪墮胎診所位置數據

【網絡攻擊】黑客針對反墮胎主義　外洩大量美國州政府數據

責任編輯：殷凱怡

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