【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

其他股評時段:

00:10 7月12日大市現況

01:45 過千隻股下跌 市寬差勁

04:13 恒指20697點為支持位 6大負面因素

07:21 01211 比亞迪陷股神沽貨疑雲

12:33 恒指22523點大區間仍未升穿

16:25 00688 中國海外發展

20:00 留意今周經濟數據

22:20 01211 比亞迪

31:40 00390 中國中鐵

35:07 03669 永達汽車

37:10 00857 中石油

37:45 06098 碧桂園服務

45:29 02899 紫金礦業

50:10 01088 中國神華

53:50 02138 醫思健康

55:54 02130 嘉泓物流



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription