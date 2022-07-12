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【新專營權】龍運53條路綫納入「九巴月票」　月票持有人每日可免費乘搭10程相關路綫

理財智慧 15:58 2022/07/12

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行政長官會同行政會議今日（12日）決定延長龍運巴士、城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權10年，並合併新巴和城巴港島及過海巴士網絡專營權，新專營權同樣為期10年。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

龍運表示新專營權將於明年5月1日起生效，在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路綫，九巴月票持有人可每日10程免費乘搭以下路綫：

  • 16條對外 (E31E32E32AE33E33PE36E36AE36PE36SE37E37CE41E42E42CE42PE43)
  • 6條通宵/夜間特別 (N31N30N42N42AN42PN64)
  • 3條旅遊 (R8R33R42)
  • 6條穿梭 (S1S64S64CS64PS64XS65)

【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點  建議關注4大主題6隻港股【見下頁

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月票持有人可以27折乘搭以下路綫：

  • 13條機場及港珠澳口岸綫 (A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X) 
  • 9條深宵機場及港珠澳口岸綫 (NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA37)

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路綫，按上述安排乘搭龍運路綫，將計算入每日任搭10程之次數內。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 陳楚琨

口岸 行政會議 合併 經濟 城巴 新巴 九巴 巴士 香港

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