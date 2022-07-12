【新專營權】龍運53條路綫納入「九巴月票」　月票持有人每日可免費乘搭10程相關路綫

行政長官會同行政會議今日（12日）決定延長龍運巴士、城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權10年，並合併新巴和城巴港島及過海巴士網絡專營權，新專營權同樣為期10年。

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龍運表示新專營權將於明年5月1日起生效，在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路綫，九巴月票持有人可每日10程免費乘搭以下路綫：

16條對外 綫 (E31 、 E32 、 E32A 、 E33 、 E33P 、 E36 、 E36A 、 E36P 、 E36S 、 E37 、 E37C 、 E41 、 E42 、 E42C 、 E42P 、 E43)

綫 6條通宵 / 夜間特別 綫 (N31 、 N30 、 N42 、 N42A 、 N42P 、 N64)

綫 3條旅遊 綫 (R8 、 R33 、 R42)

綫 6條穿梭 綫 (S1 、 S64 、 S64C 、 S64P 、 S64X 、 S65)

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月票持有人可以27折乘搭以下路綫：

13條機場及港珠澳口岸綫 (A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X)

9條深宵機場及港珠澳口岸綫 (NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA37)

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路綫，按上述安排乘搭龍運路綫，將計算入每日任搭10程之次數內。

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