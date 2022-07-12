【新專營權】龍運53條路綫納入「九巴月票」　月票持有人每日可免費乘搭10程相關路綫

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行政長官會同行政會議今日（12日）決定延長龍運巴士、城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權10年，並合併新巴和城巴港島及過海巴士網絡專營權，新專營權同樣為期10年。
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龍運表示新專營權將於明年5月1日起生效，在新一個10年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路綫，九巴月票持有人可每日10程免費乘搭以下路綫：
- 16條對外綫 (E31、E32、E32A、E33、E33P、E36、E36A、E36P、E36S、E37、E37C、E41、E42、E42C、E42P、E43)
- 6條通宵/夜間特別綫 (N31、N30、N42、N42A、N42P、N64)
- 3條旅遊綫 (R8、R33、R42)
- 6條穿梭綫 (S1、S64、S64C、S64P、S64X、S65)
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月票持有人可以27折乘搭以下路綫：
- 13條機場及港珠澳口岸綫 (A31、A32、A33、A33X、A34、A36、A37、A38、A41、A41P、A43、A43P、A47X)
- 9條深宵機場及港珠澳口岸綫 (NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA37)
九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路綫，按上述安排乘搭龍運路綫，將計算入每日任搭10程之次數內。
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撰文 : 陳楚琨