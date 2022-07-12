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【TSLA】馬斯克親筆簽名1美元鈔票變投資產品　估價較鈔票本身價值升幾多？

Hot Talk 15:44 2022/07/12

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【TSLA】馬斯克親筆簽名1美元鈔票變投資產品　估價較鈔票本身價值升幾多？

收藏品投資交易平台Rally推出一個Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）相關的資產類別，周二（11日）會在平台推出馬斯克首個產品，一張有馬斯克親筆簽名的1美元鈔票。

報道指，擁有馬斯克親筆簽名的鈔票，估價為7500美元（約5.85萬港元），將分成3750股出售，每股2美元，預計可吸引馬斯克、Tesla和SpaceX粉絲的興趣。

馬斯克據報去年與旗下初創公司高層誕孖胎　同年12月與前女友誕女【下一頁】

Rally聯合創辦人兼首席產品官Rob Petrozzo表示，公司從收藏家網絡收購到這張簽名鈔票，Rally經常會尋找在流行文化及科技領域的獨特產品，而馬斯克親筆簽名的物品數量很少，一般只見到他在雜誌或照片上的簽名，有時還包括與Tesla有關的文件，相關物品的拍賣價通常介乎5000至1萬美元。他續稱，除了一些早前Model S的文件，美元鈔票在收藏家中更受歡迎。

Petrozzo指，公司收到很多關注Tesla及Space X相關產品的查詢，從早期生產的跑車以致火箭，應有盡有。

相關文章：【TSLA】Tesla次季交付量兩年來首次下滑　分析：通脹過熱或再影響未來電動車需求

相關文章：【TSLA】Tesla裁減約200名員工　馬斯克此前揚言裁減一成全職員工

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla SpaceX

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