【歐元匯價】 歐元兌美元跌至20年低點 兌美元跌穿1算

據《路透社》報道，歐元兌美元在周一（11日）跌至20年來的低點，兌美元迫近1算。歐元匯價下跌主因是擔心能源短缺會導致歐洲國家經濟陷入衰退，而美元則受到預期聯儲局（Fed）將更快、更積極地加息而繼續推高美元。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY)在紐約尾盤上漲 1.13%，報 108.21，為 2002 年 10 月以來最高。而每歐元兌美元一度跌穿1水平，曾低見0.9997水平，是2002年12月以來最低點，年內跌約12％。

俄羅斯天然氣輸送到德國的最大單一管道北溪1號（Nord Stream１） 於周一（11日）開始進行年度維修，而預計天然氣流量將會停止10天。政府、市場和公司均擔心，由於烏克蘭的戰爭停工期可能會延長。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，市場最關心的是北溪1號是否會重新供應天然氣，並補充說，若沒有的話，市場則有可能會消化經濟衰退利空。

Rai 表示，「聯儲局將比大多數其他發達國家的中央銀行更積極地加息，我們認為其他發達國家中央銀行沒有能力跟上步伐」。目前預計聯儲局將在本月 26至27日的會議上加息 75 個基點。聯邦基金期貨交易員預計其基準利率將從目前的 1.58% 升至 3 月的 3.50%。

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責任編輯：關海儀