【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息

▲ 星展今天加1年港元定存息至兩厘。

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7月踏入第2周，今天（7月12日）暫有兩間大小行調整港元定期存款息，包括星展調升1年期息率0.2厘至重返兩厘關，跟半年期年息相同。反觀，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）卻全面減兩個月或以上港元定存年息0.1厘；該行剛於上周三（6日）才降息，如以1年期息率計，累劈0.3厘至險守兩厘。

計及昨天（11日）建行亞洲略加3個月年息，本周首兩天，暫有3行調整港元定存息。相比上周多達14間大小行調整存息，本星期市場的觀望氣氛甚濃。

踏入下半年的首周，最吸睛的是滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 帶頭加港元定存短中長息。花旗及創興則上調3個月短存年息，富邦、招商永隆、華僑永亨、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 旗下虛擬銀行富融（Fusion Bank），以及眾安（ZA BANK）亦加不同存期存息。大眾銀行及大眾財務於上周兩連加，交銀香港更一周3連加。相反天星卻連續兩周減息，大新 （02356） 於上周也兩連減。

此外，細閱龍頭發鈔行於港元定存的招數，滙豐於上周一（7月4日）加3個月期年息0.1厘，新息率至0.8厘；半年及1年年息齊加0.3厘，半年新報1.4厘，1年見1.8厘。這是滙豐不足兩個月內第4度於港元定存出手，3個月年息已累加0.4厘，半年年息累加0.9厘，1年息率更累加1.2厘。

至於比併發鈔行的港元定存息，目前中銀香港 （02388） 3個月年息有1厘，跑贏滙豐的0.8厘及渣打的0.7厘。半年年息也以中銀的1.6厘冠絕發鈔行，同期年息滙豐為1.4厘，渣打是1.1厘。1年期息率卻以渣打的2.4厘，拋離中銀的兩厘及遠勝滙豐的1.8厘。

發鈔行罕有鬥加美元定存息 7天短存最高息8.5厘【下一頁】

經歷7月開局的新一輪港元定存調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王；1個月年息是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈的指定股票獎勵計劃等附帶條件；3個月年息是富邦的8.88厘最高；半年年息是東亞 （00023） 及富邦的2.5厘而奪冠；1年息率是信銀國際的2.85厘稱冠。388天期呈雙冠王，華僑永亨及工銀亞洲年息皆為3厘；兩年期年息是招商永隆的2.8厘處榜首。

另一邊廂，一個月港元拆息4運跌，今報0.72厘。展望後市，全球聚焦明天（13日）美國公布6月份CPI，以及周五（15日）內地上半年GDP揭盅。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪