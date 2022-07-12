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【Amazon Prime Day】Amazon Prime Day今日起舉行　多款產品設有折扣優惠

商業 16:00 2022/07/12

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Amazon現時舉行會員減價優惠。（法新社圖片）

電商每年進行減價促銷，讓會員以優惠的價格購買心水產品。Amazon Prime Day今年於7月12日至13日舉行，多款產品設有折扣優惠，並可運送至香港。但貨品要運送到港要留意，部份優惠不包括運送至美國。

不過，使用優惠前要留意，需要付款成為會員後，會籍可按月收費，然後才會獲得折扣優惠，小編整理了下列不同貨品類別，包括：

1）電子貨品
電子書Kindle有約7折優惠，Signature Edition現售價格低至117.97美元（約926.0港元），舊款Kindle的價格更是94.99美元（約735.7港元）；另Apple、Samsung、ASUS等多個大品牌的產品也有折扣。

2）時尚服飾
女裝的裙款、休閒服、泳衣、男士服飾也有優惠。

3）玩具
多款模型、卡牌遊戲等亦設有優惠，當中，包括迪士尼的卡通角色、Marvel的角色、Star Wars的角色和精靈寶可夢等。

4）廚具
KitchenAid的剪鍋組合，現時也有7折優惠，售價低至48.99美元（約384.6港元）。另多款廚具用品，例如製冰機、氣炸鍋、咖啡機、室內燒烤、壓力鍋、刀具等，也有約6折優惠。

此外，Amazon Basics的多款商品也有優惠，包括床上用品、電器、傢俬、窗簾等。例如72X72的浴簾，現售8.95美元（約70.3港元）；可承受170磅的廚房收納架推車，則售38.64美元（約303.3港元）。

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責任編輯：馬意文

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