▲ 【日圓走勢】日圓跌至137水平、每百日圓兌港元見5.7算 美日兩國財長稱匯率波動構成風險、將在適當時候合作

美匯指數衝至108水平創廿年高，相反日圓兌美元卻跌至137水平，再創24年低，每百日圓兌港元跌至5.7算。美國財長耶倫和日本財務大臣鈴木俊一發表聯合聲明指，匯率動盪構成風險，並根據七國集團（G7）和20國集團（G20）的承諾酌情進行磋商與合作。

鈴木俊一表示，日本政府對最近日元突然走弱感到擔憂，過度、無序的外匯波動會產生負面影響。兩人均指俄烏衝突加劇了外匯波動，而匯率波動會影響經濟穩定，將繼續密切關注外匯市場，並將在適當的時候在外匯問題上進行合作。

另外，二人還歡迎G7領導人上月聲明所作承諾，探索給俄羅斯石油出口設置價格上限的機制。紐約原油日內跌2.5%，每桶報101.46美元。

此前，美國上個月從戰略石油儲備中出口的原油數量創下紀錄，而其中大部分是運往歐洲。大宗商品數據公司Kpler的石油分析師Matt Smith表示，在6月份美國從戰略儲備中出口的535萬桶石油中，近三分之二將進入歐洲，其餘的運往印度和中國。

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