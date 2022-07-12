【新股IPO】天齊鋰業9696追揸沽策略　什麼價位值搏？

▲ 天齊鋰業9696追揸沽策略 什麼價位值搏？

天齊鋰業 （新上市編號：09696） 最終以招股價上限82元定價，今晚將有暗盤交易。惟天齊鋰業昨日受內地投資界股評觀點影響，A股股價觸及跌停，今日再跌半成。有券商預期，天齊鋰業開盤後將跌穿招股價，認為投資者不宜沾手該股，不過若公司股價跌超過兩成，可考慮投機性買入。

信誠證券聯席董事張智威表示，天齊鋰業最終以招股價上限82元定價，並沒有預留任何「水位」給投資者，再加上A股連續兩日錄得較大幅度下跌，因此預計今日暗盤及明日掛牌的股價表現，都將跌穿招股價。他建議若持有天齊鋰業股份的投資者應適時沽出，最好在跌幅10%內沽出，但若股價跌超過一成亦要「忍痛離場」。

此外，張智威表示，若果天齊鋰業的股價跌幅超過20%，可以考慮投機性買入，搏保薦人或會為股價護盤，有機會見股價跌幅收窄。但若股價下跌幅度達三至四成，則不宜沾手。

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