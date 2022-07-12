【娛樂復常】北美夏季票房回復疫前近9成　影迷更愛看IMAX配小食

▲ 《雷神奇俠4：愛與雷霆》上映首個周末協助美國本土票房刷新記錄，追上疫前同期水平。（Marvel Studios圖片）

《雷神奇俠4：愛與雷霆》上映，加上及《迷你兵團2》及《壯志凌雲：獨行俠》的氣勢延續等，北美地區的周末票房繼續亮麗，回復大流行前近9成表現，院方亦注意到影迷比之前更願意花費。

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《雷神奇俠4：愛與雷霆》上映首個周末在美國獲1.43億美元票房(約11.23億港元)，全球亦有1.59億美元(約12.48億港元)合計逾3億美元(約23.55億港元)表現。加上《迷你兵團2》及《壯志凌雲：獨行俠》的氣勢延續等，周未的美國票房表現達到2.4億美元(約18.84億港元)。比較2019年同時間的1.85億美元(約14.52億港元)更高。

根據Comscore的數據，隨著大片上映吸引更多觀眾入場，美國和加拿大地區的夏季票房與大流行前的夏季相比，僅下降12%。從5月1日到7月10日，票房收入為22.7億美元(約178億港元)。 相比之下，2019 年同期為 25.8 億美元(約203億港元)。

美國中西部連鎖院線B&B Theatres的執行副總裁Brock Bagby形容，剛過去周五單日表現刷新今年記錄，打破去年底《蜘蛛俠：不戰無歸》的成績。他又稱跟疫情大流行前相比，觀眾更傾向選擇觀看高級版本，包括：IMAX、杜比音效、3D和其他提供沉浸式座椅或全景屏幕體驗，而且觀眾在小食和飲品花費也更多。

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