【烏克蘭戰爭】美國指控伊朗向俄供數百作戰無人機

俄羅斯與烏克蘭的戰爭超過4個月，俄軍近日在烏東地區取得突破。美國官員表示，伊朗準備向俄羅斯提供數百部可作戰的無人機，並訓練俄軍使用。同時，美國指俄軍狂炸烏克蘭，勢必影響俄軍的軍事後勤。

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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）根據情報指出，伊朗政府準備向俄羅斯提供多達數百部無人機，當中包括可搭載武器使用的版本。另外，沙利文指伊朗7月初時已準備訓練俄軍操作無人機。

沙利文指伊朗的無人機曾被也門胡塞武裝（Houthi）用於襲擊沙地阿拉伯。美方暫未確定無人機是否已開始運送，但沙利文認為雙方會盡快完成今次武器運輸。

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烏軍多次利用具作戰能力的土耳其製無人機Bayraktar，成功襲擊俄羅斯部隊，聲稱摧毀的目標包括艦隻等武器裝備。美國與盟友亦有向烏克蘭援助其他小型無人機。烏克蘭官員直言，西方提供的武器已改變俄烏戰爭走向，特別是精準的長程導彈。

另外，沙利文稱情報顯示，俄軍持續猛烈轟炸烏克蘭，將會損害俄軍的軍事後勤支援。沙利文強調美國將繼續支援烏克蘭防禦，阻止俄羅斯入侵。

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責任編輯：吳漢培