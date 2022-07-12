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【美國通脹】白宮警告美國6月CPI將非常高　但數據「已過時」

環球政經 16:54 2022/07/12

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美國將於周三（13日）公布6月消費者物價格指數（CPI），不過，白宮提醒，隨著汽油和食品價格大幅上漲，6月CPI仍然高企。但表示該數據「已經過時」，因能源價格已經回落。

現時，分析師預計6月的美國CPI按年增8.8%，繼5月CPI8.6%，再刷新40年新高。白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周一（11日）表示，天然氣和食品價格繼續受到俄烏戰爭的嚴重影響，6月CPI數據將大幅上漲。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

不過，皮埃爾認為，該數據已經過時。因為本月能源價格下跌，並且預計還會持續下跌。

皮埃爾重申，對抗通脹是總統拜登（Joe Biden）的首要經濟任務。拜登將於本周訪問沙特阿拉伯，外界預計他會敦促沙特增加石油產量以滿足需求。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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