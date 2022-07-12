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【TWTR】 Twitter強調沒違反交易協議 稱馬斯克終止收購行為無效

環球政經 17:14 2022/07/12

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據《路透社》報道， Twitter（美：TWTR）在周一（11日）回擊Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk），  稱其終止收購行為無效且錯誤，強調 Twitter自身沒有違反交易協議。

在一封於周日（10日）發給馬斯克並於周一（11日）提交給監管機構的信中，Twitter表示自身沒有違反在這項交易協議中的任何義務。在信中指，「 Twitter要求馬斯克和其餘各方遵守協議中的規定，包括各自盡最大努力完成協議所設的交易並使其生效」。

目前 Twitter已計劃起訴馬斯克以迫使他完成交易。然而馬斯克對此卻一笑置之，並於昨天晚發出了一系列的推文開玩笑指， Twitter強迫他要在法庭上執行該協議，然而他們卻必須在法院上披露聊天機械人的訊息。

Twitter在信中表示，收購協議仍然有效，並補充說將採取措施完成交易。

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責任編輯：關海儀

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美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 成交 Tesla Twitter

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