  • 34°C
香港時間 : 2022712日 (二) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費入場】全民運動日8月7日舉行 多項康體設施免費開放（附訂場細節）

理財智慧 16:36 2022/07/12

分享：

分享：

全民運動日2022下月7日舉行，今年全民運動日以電子虛擬運動為主題，康樂及文化事務署會在18區指定體育館舉辦免費康體活動，並開放多項康體設施供市民免費使用。

市民可於當日下午2時至6時在指定體育館體驗不同類型的康體活動，包括健康講座、運動示範、健體閣、親子/兒童/青少年體育活動、長者和殘疾人士同樂活動。活動券本月25日上午8時30分起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

【商業醜聞】Uber捲入商業醜聞 被揭與各國政要暗中聯繫 以爭取合法化經營【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

屆時康樂及文化事務署轄下多項康樂設施、公眾游泳池和水上活動中心艇隻也會免費供市民使用。市民可於八月一日（星期一）上午七時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂八月七日的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處「康體通」訂場櫃枱將分別於上午七時四十五分及八時三十分開始提供服務），每人只限預訂一節免費設施，先到先得；公眾游泳池則無須預約。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要

八月七日開放予市民免費使用的康體設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）；及水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

【房屋計劃】過渡性房屋「業成6號」今起接受申請 預料今年11月入伙【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

　　

 

 

開啟hket App，閱讀全文
運動 運動 泳池 運動場 康文署

上一篇文章

【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動
【姜糖注意】姜濤 X Do姐主題纜車限定登場 送紀念車票、姜濤簽名紀念幣 仲可參加「玲」感拼「濤」活動
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【TWTR】Twitter傳聘請重量級律師團隊 起訴馬斯克放棄440億美元收購行為
【TWTR】Twitter傳聘請重量級律師團隊 起訴馬斯克放棄440億美元收購行為
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股
【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款