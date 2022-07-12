【免費入場】全民運動日8月7日舉行 多項康體設施免費開放（附訂場細節）

全民運動日2022下月7日舉行，今年全民運動日以電子虛擬運動為主題，康樂及文化事務署會在18區指定體育館舉辦免費康體活動，並開放多項康體設施供市民免費使用。

市民可於當日下午2時至6時在指定體育館體驗不同類型的康體活動，包括健康講座、運動示範、健體閣、親子/兒童/青少年體育活動、長者和殘疾人士同樂活動。活動券本月25日上午8時30分起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

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屆時康樂及文化事務署轄下多項康樂設施、公眾游泳池和水上活動中心艇隻也會免費供市民使用。市民可於八月一日（星期一）上午七時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂八月七日的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處「康體通」訂場櫃枱將分別於上午七時四十五分及八時三十分開始提供服務），每人只限預訂一節免費設施，先到先得；公眾游泳池則無須預約。

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八月七日開放予市民免費使用的康體設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）；及水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

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記者：鄭日棱