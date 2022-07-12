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【ET講股通】梁耀康：測試支持（附Time Code）

股市 16:57 2022/07/12

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港股半日跌逾200點，跌穿21000點關口。恒生指數開報20905點，跌219點，早段曾跌幅收窄至100點內，其後跌幅再次擴大。恆指尾市仍然維持200點以上的跌幅。究竟恒指下個支持位睇邊度？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽 

00：47 - 內地3大股市失下降軌 港股同樣不能倖免 

02：26 - 阿里巴巴、比亞迪領跌 

03：17 - 公用、本地電訊股、基建股表現較好 反映市場資金流入低風險股份

03：44 - 生物科技股有潛力 大市向上突破有望追落後

04：50 - 恒指會否失守要留意三大因素（一）疫情變化、（二）周三公布美國消費物價指數、（三）周五公布內地GDP及零售銷售數據

06：20 - 現時可以留意恒指會否向下突破 可吼逆向ETF 推介 FI二南方恆指 （07500） FI南方恒指 （07300）

07：46 - 恒生指數關鍵第一階段睇20000 點，然後再下望19300點水平

10：16 -  比亞迪 （01211） 跌幅較急 下試240元－250元水平

13：01 -  比亞迪 （01211） 現時非撈底時機 　待200-225元水平才考慮

15：13 -  中國燃氣 （02688） 向下調整可考慮

16：26 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 114元有貨，上望幾多？

18：52 - 觀眾問股：觀眾問股：信達生物 （01801） 、比亞迪電子 （00285） 走勢點睇，咩位可買入，上望咩位？

25：45 - 觀眾問股：肉類價格再創歷史新高，豬肉股萬洲國際 （00288） vs雨潤食品 （01068） 點睇？

16：00 - 觀眾問股：建建滔積層板 （01888） 現價可入嗎？ 上望位？ 止蝕位？ 

27：12 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 70元買，前景及策略？

28：50 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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