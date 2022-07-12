【ET講股通】梁耀康：測試支持（歡迎留言問股）

港股半日跌逾200點，跌穿21000點關口。恒生指數開報20905點，跌219點，早段曾跌幅收窄至100點內，其後跌幅再次擴大。恆指尾市仍然維持200點以上的跌幅。究竟恒指下個支持位睇邊度？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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▲ 【ET講股通】梁耀康：測試支持

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