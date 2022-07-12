【鰻魚加價】日本活鰻魚價格按年急漲4成　中國產價格同時升

▲ 由於魚苗捕撈推遲，日本產的活鰻魚價格比上年同期上漲4成，烤鰻魚上漲近1成。（法新社圖片）

由於魚苗捕撈推遲，日本產的活鰻魚價格比上年同期上漲4成，烤鰻魚上漲近1成。

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據《日經新聞》報道，從目前活鰻魚的產地價格來看，愛知縣產的鰻魚1公斤、約4條就要價4800日圓（約275港元），比上年同期上漲4成；中國產的活鰻魚價格同樣高走，1公斤亦需4300日圓（約245港元），比上年同期上漲約1500日圓（約85港元）。

日本的鰻魚進口商社代表反映，看到日本的鰻魚短缺跡象，「中國的養殖企業在價格談判上因此變得更強勢」。



入池量不及過往5成

東亞海域的白仔鰻捕撈量減少，對鰻魚價格產生了主要影響。白仔鰻的捕漁期一般在12月至次年4月前後，而2022年的漁期卻推遲了1至2個月。日本水產廳的統計顯示，2022年漁期的日本國內捕撈量為10.3噸，比豐收年的2021年減少9%。

鰻魚進口商社的發言人表示，「日本國內今年夏季養殖池的白仔鰻數量，不到往年的一半」。因此，日本的白仔鰻價格漲至往年約2倍，每公斤竟要價300萬日圓以上（約17.13萬港元）。

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責任編輯：李智美