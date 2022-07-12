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京城機電（00187）逆市升破下降軌 買入策略+上望幾多？

股市 18:00 2022/07/12

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京城機電（00187）全日收報4.15元，逆市升1.5％。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉指京城機電升破下降軌，試圖突破保歷加通道上軸。建議候4.25元吸納，上望5.00元。足本分析→【按此】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

欄名 : 石Sir午市閒談

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異動股 港股 下降軌 香港經濟日報 石鏡泉

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