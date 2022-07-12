京城機電（00187）逆市升破下降軌 買入策略+上望幾多？ 股市 18:00 2022/07/12 分享： 分享： 京城機電（00187）全日收報4.15元，逆市升1.5％。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉指京城機電升破下降軌，試圖突破保歷加通道上軸。建議候4.25元吸納，上望5.00元。足本分析→【按此】 【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 安徽晥通高速公路（00995）穩陣收息逾10厘 入手策略速睇 今日 安徽晥通高速公路（00995）穩陣收息逾10厘 入手策略速睇 期指現十字星待變 升跌關鍵睇咩 今日 期指現十字星待變 升跌關鍵睇咩 濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？ 2022/07/08 濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？ 信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？ 2022/07/08 信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？ 建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？ 2022/07/08 建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？ 異動股 港股 下降軌 香港經濟日報 石鏡泉