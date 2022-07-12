【美日財長會面】 美財長耶倫會晤日財相鈴木俊一 料討論日圓匯價及對俄制裁

據《路透社》報道，美國財長耶倫（Janet Yellen）於周二（12日）與日本財務大臣鈴木俊一會面，預料會討論加強對俄羅斯的制裁及日圓疲弱的議題。

美國財政部表示，是次會議重點會與日本和其他值得信賴的合作夥伴，建立更強大、更有彈性的供應鏈，以幫助降低美國創40年高位的通脹率。

耶倫指，兩國會討論該如何繼續共同努力，以結束俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭。她又補充指，「我期待著在今天的討論基礎上繼續開展這項工作，以跟進 G7 領導人的方向，探討一個價格上限來進一步剝奪普京的收入，以阻止他對於軍隊的資助」。

財政部官員表示，其目標是將俄羅斯石油的價格設定在其邊際生產成本的水平。此舉能激勵莫斯科繼續出口石油，但又使其不足以對烏克蘭的戰爭提供資金。

另外一位日本官員表示，議程還包括會討論日圓，因為昨日美元兌日圓一度跌破137 ，日圓匯價創24年新低，而這人民的生活成本上升。

耶倫將於明日前往印尼，參加15及16日的20國集團財長和央行行長會議。

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責任編輯：關海儀