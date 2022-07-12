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【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會推網上直播門票　每張門票380元、7月15日起發售

股市 14:35 2022/07/12

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MIRROR演唱會推網上直播版門票　每張門票380元、7月15日起發售

本港男子組合MIRROR的演唱會一票難求，電訊盈科 （00008） 旗下的平台MakeALive推出網上直播版演唱會，在7月30日、7月31日以及8月5日三日將同步直播MIRROR的演唱會，每場門票價格為380元，觀眾可以選擇觀看MIRROR演唱會的角度，包括大會主畫面直播及四面台自選直播。此外亦可選擇分別購買個別內容，同時可使用2部裝置觀賞不同直播畫面，但不支援多個裝置上播放同一畫面。

MIRO可以優惠價280元購買MIRROR演唱會門票

MIRROR演唱會網上直播版演唱會門票將在7月15日中午12時公開發售，沒有限購名額，只要在每場演唱會截止時間前購買即可。

而已經加入官方Fan Club的鏡粉MIRO可以優惠價280元購買MIRROR演唱會門票，觀看視角除上述角度外，亦可選擇MIRO專享後台直播，且同時可使用3部裝置觀賞不同直播畫面，但仍不支援在不同裝置播放同一畫面。

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