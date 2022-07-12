  • 35°C
香港時間 : 2022712日 (二) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

期指現十字星待變 升跌關鍵睇咩

股市 16:20 2022/07/12

分享：

分享：

期指半日報20865點，跌290點。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉指期指雖然跌穿保歷加通道中軸，但陰陽燭圖上出現十字星呈待變格局，明日升跌關鍵將視乎今晚美國公布的CPI通脹數據，若數據回落至８％，明日望升；若數據升至8.6％-9%，明日看跌。足本分析→【按此】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？
2022/07/08
濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？
信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？
2022/07/08
信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？
建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？
2022/07/08
建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？
期指高開低走轉弱勢？ 石Sir分析重要支持位
2022/07/08
期指高開低走轉弱勢？ 石Sir分析重要支持位
中遠海控（01919）逾14厘高息 績佳目標價速睇
2022/07/07
中遠海控（01919）逾14厘高息 績佳目標價速睇
經濟 香港經濟日報 指數期貨 通脹 CPI 石鏡泉

上一篇文章

【港股市況】恒生指數跌279點　比亞迪近百億成交挫近12%　阿里巴巴跌逾5%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】四新股暗盤齊跌　天齊鋰業9696一手暫蝕1100元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌279點　比亞迪近百億成交挫近12%　阿里巴巴跌逾5%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌279點　比亞迪近百億成交挫近12%　阿里巴巴跌逾5%（不斷更新）
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款