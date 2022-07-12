期指現十字星待變 升跌關鍵睇咩 股市 16:20 2022/07/12 分享： 分享： 期指半日報20865點，跌290點。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉指期指雖然跌穿保歷加通道中軸，但陰陽燭圖上出現十字星呈待變格局，明日升跌關鍵將視乎今晚美國公布的CPI通脹數據，若數據回落至８％，明日望升；若數據升至8.6％-9%，明日看跌。足本分析→【按此】 【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？ 2022/07/08 濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？ 信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？ 2022/07/08 信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？ 建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？ 2022/07/08 建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？ 期指高開低走轉弱勢？ 石Sir分析重要支持位 2022/07/08 期指高開低走轉弱勢？ 石Sir分析重要支持位 中遠海控（01919）逾14厘高息 績佳目標價速睇 2022/07/07 中遠海控（01919）逾14厘高息 績佳目標價速睇 經濟 香港經濟日報 指數期貨 通脹 CPI 石鏡泉