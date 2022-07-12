安徽晥通高速公路（00995）穩陣收息逾10厘 入手策略速睇 股市 16:40 2022/07/12 分享： 分享： 安徽晥通高速公路 （00995） 全日收報6.18元，逆市升１.6％。香港經濟日報專欄作者石鏡泉指市況波動，公路股為穩陣之選。安徽晥通高速公路 （00995） 市盈率為5.868，股息率為10.875厘。石Sir建議候6.25元吸納，整固後上望升至6.90元，止蝕價為6.35元。足本分析→【按此】 【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 期指現十字星待變 升跌關鍵睇咩 今日 期指現十字星待變 升跌關鍵睇咩 濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？ 2022/07/08 濰柴動力（02338）價量齊升創新高 衝破邊個阻力位將再破頂？ 信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？ 2022/07/08 信義光能（00968）裂口跳升勢向好 現價追入上望幾多？ 建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？ 2022/07/08 建設銀行（00939）勢弱下試三底尋支持 有貨破咩位宜先離場？ 期指高開低走轉弱勢？ 石Sir分析重要支持位 2022/07/08 期指高開低走轉弱勢？ 石Sir分析重要支持位 港股 異動股 收息股 止蝕 市盈率 公路股 香港經濟日報 石鏡泉