【安倍晉三身亡】大批民眾目送安倍靈車 獲授最高級別國家勳章

日本前首相安倍晉三在參院選舉街頭演說遭槍擊身亡，周二（12日）在東京增上寺舉殯，葬禮以私人形式舉行，僅限親友出席。儀式結束後，靈車駛經首相官祗及自民黨總部，日本政府向安倍追加最高級別勳章。

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安倍晉三私人葬禮於周二當地時間下午一時在東京增上寺舉行，包括首相岸田文雄等少數親友出席。大批民眾來到葬禮舉行地門外、以及自民部總部外獻花，悼念這位前首相。儀式結束後，運送安倍靈柩車輛會在首相官邸、國會議事堂、自民黨總部前開過，日後在東京及其家鄉山口舉行告別會。

周一（11日）舉行的守夜儀式有約2,500人出席，包括多位國外政要。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）從東南亞返美途中特意停留日本、正訪問當地的美國財長耶倫（Janet Yellen）及台灣副總統賴清德亦以私人行程名義出席悼念安倍。

宮內廳副廳長表示，德仁天皇及雅子皇后有送花並派侍從燒香，天皇對安倚離世感到心碎。

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日本政府決定向安倍追加「大勛位菊花章頸飾」，是日本最高級別可授予勳章，亦是戰後第4位獲授勳章的前首相。內閣同時決定授予安倍「從一位」稱號，是戰後首位獲得最高品位的人。

安倍胞弟、現任防衞大臣岸信夫亦在Twitter上載安倍生前與他的合照，表示自己失去哥哥，日本亦失去不可替代領袖。岸信夫指安倍熱愛國家，甚至將自己生命奉獻給政治，祝願哥哥安息。

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責任編輯：郭麗明