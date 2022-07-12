▲ 【自願醫保】富衛保險推新自願醫保計劃、每年最高3500萬元保額 富衛：期待與內地通關

富衛保險（FWD）宣布推出新高端自願醫保產品「至·衛一醫療計劃」，除全數保障外，每年提供最高3500萬港元保額。富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，除了為港人提供醫保外，公司已準備好相關產品推出予內地人士，期待未來內地通關。

余栢堅指，第5波疫情前後對公司業務影響不大，今年初推出的新自願醫保產品反應亦理想，可見市民對醫保的需求比以往更大。而今年網上平台流量比去年同期增長9倍，並提供12種較簡單的醫保產品，以替代實體銷售。

該計劃提供6個自付費選項（0至250,000港元），以及3個保障地域選擇，分別是亞洲、全球（美國除外），以及全球。50歲起每5年可減少或免自付費至80歲，確診患上16種指定疾病的投保客戶豁免自付費，包括指定癌症、急性心肌梗塞、中風等。

他指，全港已有超過300萬人有個人或團體醫保，但償付比率不足，一般疾病只能受保6至7成，嚴重的疾病醫療保障缺口會更大，因此推出此產品為客動提供更高的醫保額。

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國透露，未來7至9月公司將對外發行首輪NFT「What the health！」系列，推動元宇宙體驗，以及參與9GAG memeland展覽。他亦表示，未來會與本地品牌Be Candle合作，推出特別氣味的香薰和蠟燭等產品。

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