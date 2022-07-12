  • 35°C
香港時間 : 2022712日 (二) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自願醫保】富衛保險推新自願醫保計劃、每年最高3500萬元保額　富衛：期待與內地通關

Hot Talk 14:05 2022/07/12

分享：

分享：

【自願醫保】富衛保險推新自願醫保計劃、每年最高3500萬元保額　富衛：期待與內地通關

富衛保險（FWD）宣布推出新高端自願醫保產品「至·衛一醫療計劃」，除全數保障外，每年提供最高3500萬港元保額。富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，除了為港人提供醫保外，公司已準備好相關產品推出予內地人士，期待未來內地通關。

余栢堅指，第5波疫情前後對公司業務影響不大，今年初推出的新自願醫保產品反應亦理想，可見市民對醫保的需求比以往更大。而今年網上平台流量比去年同期增長9倍，並提供12種較簡單的醫保產品，以替代實體銷售。

該計劃提供6個自付費選項（0至250,000港元），以及3個保障地域選擇，分別是亞洲、全球（美國除外），以及全球。50歲起每5年可減少或免自付費至80歲，確診患上16種指定疾病的投保客戶豁免自付費，包括指定癌症、急性心肌梗塞、中風等。

他指，全港已有超過300萬人有個人或團體醫保，但償付比率不足，一般疾病只能受保6至7成，嚴重的疾病醫療保障缺口會更大，因此推出此產品為客動提供更高的醫保額。

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國透露，未來7至9月公司將對外發行首輪NFT「What the health！」系列，推動元宇宙體驗，以及參與9GAG memeland展覽。他亦表示，未來會與本地品牌Be Candle合作，推出特別氣味的香薰和蠟燭等產品。

相關文章：

【新股IPO】馬時亨接替夏佳理出任富衛集團主席　夏佳理將續任非執行董事至IPO或年底前

【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團FWD因市況波動　據報推遲在港上市計劃　

【疫情新常態】FWD富衛疫下三招搶佔市佔率　余栢堅：要做好多野適應市場變化

開啟hket App，閱讀全文
癌症 富衛保險 保險公司 自願醫保 疫情

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後跌逾200點　比亞迪挫近一成、阿里巴巴跌5%　中移動升1%（不斷更新）

下一篇文章

比亞迪（01211）現水平值得撈貨？撈貨策略速睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗、惹股神減持疑雲　比亞迪：若巴菲特沽貨定會披露（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗、惹股神減持疑雲　比亞迪：若巴菲特沽貨定會披露（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【港股市況】恒生指數午後跌逾200點　比亞迪挫近一成、阿里巴巴跌5%　中移動升1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌逾200點　比亞迪挫近一成、阿里巴巴跌5%　中移動升1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款