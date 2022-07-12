【Google手機】Google Pixel 6漏洞不斷　屏幕出現壞點或影響觸碰功能

Google去年推出首款搭載自研Tensor處理器的Pixel 6和Pixel 6 Pro智能手機，但自上市以來，屢次傳出手機存有大大小小的漏洞。最近有不少用家於網上表示，其Pixel 6系列的手機屏幕出現黑點，或影響屏幕的觸碰功能。

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據外媒《PhoneArena》報道，一些Pixel 6系列用家於社交平台Reddit、Twitter和一些論壇上表示，其手機屏幕上出現黑點。其中一名使用Pixel 6 Pro的網友「Beau Youin」指，其手機一直有更新且從未曾於高處跌下，但「自己手機的黑點出現在前鏡頭附近，有愈來愈大的感覺」。

大部分的Pixel 6系列用家均表示，不確定屏幕上的黑點是來自硬件故障，還是軟件問題引起。有網友懷疑該黑點是屏幕「壞點」，即屏幕面板上的部分像素全部或部分失去作用，造成永久性亮點、暗點或色點。

雖然多數人認為黑點是因硬件問題引致，但有一名網友指，其手機在幾個月前出現過類似的情況，在更新手機統列後，黑點就消失了，惟此方法並不適用於所有屏幕出現黑點的Pixel 6系列用家。

報道又指，在眾多的Android手機製造商中，Google似乎還未能證明可完全靠自主製造出高質量的旗艦手機。而源源不絕的漏洞和使用問題，最終或會令消費者失去耐性。

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責任編輯：殷凱怡

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