特朗普唔認老 「人生從80歲開始」

美國前總統特朗普有意在2024年大選中，與現總統拜登再次角逐總統寶座。面對外界對自己年紀的質疑，特朗普表示，人生從80歲才開始。特朗普指，很多長者都和以往一樣優秀。

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現年76歲的特朗普（Donald Trump）在其早前成立的社交平台Truth Social 發帖表示，拜登（Joe Biden）現年已79歲，是歷史上最年長的總統之一，但其本身而言並不像一個老人。特朗普指，很多年逾80歲，甚至年逾90歲的人士都像以往一般優秀及敏銳，雖然拜登並非其中之一，但和其年齡無太大關係。

特朗普更直言：

「實際上人生從80歲開始！」 （In actuality, life begins at 80!）

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拜登為美國歷史上最年長的總統，他將於11月年屆80歲，若2024年成功連任，第二屆任期屆滿時他將年滿86歲。但特朗普年齡亦並非十分年輕，若他在2024年成功當選，其第二屆任期結束時將年屆82歲。

惟《紐約時報》和紐約州錫耶納大學（Siena College）發布一項民調結果，發現64%民主黨選民希望，2024年大選時民主黨提名拜登以外的候選人參與。其中33%民主黨人承認，年齡是最大問題。

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責任編輯：李俊儀