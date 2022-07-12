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【城巴新巴合併】城巴新巴將合併　匯達交通：不會因合併裁減前線巴士車長職位（第二版）

Hot Talk 16:52 2022/07/12

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【城巴新巴合併】政府延長龍運及城巴專營權10年　城巴新巴將合併

行政長官及行政會議批出3個巴士專營權，其中，城巴的港島及過海巴士網絡專營權屆滿日期，由2026年6月1日修訂為2023年7月1日，即與新巴現有專營權的屆滿日期相同，並向城巴批出為期10年的新專營權，明年7月1日起生效，新巴及城巴將合併，新專營權名為「城巴有限公司」。

另外，龍運巴士和城巴的機場及北大嶼山巴士網絡專營權，亦獲批10年新專營權，明年5月1日起生效。

匯達交通：未來十年城巴將投資超過35億元

新巴及城巴母企匯達交通指，未來十年城巴將投資超過35億元，以提升公共巴士行業的顧客體驗，而通過整合現有路線及開辦新路線，包括服務新發展區的路線，並將得以改進及活化現有的巴士路線網絡。

「由於新巴將不會再營運專營巴士業務，新巴的職員將轉為由城巴聘用，而城巴及新巴同事的薪酬、福利及年資將不受合併影響；亦不會因合併而裁減前線巴士車長的職位。」

匯達交通稱，透過合併城巴及新巴專營權，所有同事，包括車長、技工，以及巴士和各項設備，均可以更有效地調配，創造協同效應以進一步提升服務水平，而且擁有更強大的經濟規模優勢，更有能力與其他主要公共交通營辦商競爭。

分階段由雙品牌逐步過渡至城巴單一品牌

匯達交通指，將分階段由雙品牌，逐步過渡至城巴單一品牌，顧客將陸續在街上見到更多配有城巴經典黃色車身的巴士行走，以漸漸建立城巴作為主要營運品牌，陸續取代新巴。

政府發言人表示，透過今次新專營權的安排，政府合併現有兩個服務範圍大多重疊的專營權，有助於持續優化及重組港島的專營巴士網絡，讓巴士公司能夠更靈活地調配資源，加強現有服務或開辦新服務。

富途推逢周五免費乘新巴城巴、為期一年　每月一線、6月和7月涉哪線？【下一頁】

政府發言人指，合併專營權後，相關服務重組方案會透過每年的巴士路線計劃逐步實施，而合併計劃下，所有現有路線的車費將維持不變，城巴將會致力提升巴士服務的可靠性和進一步改善脫班情況。

票價優惠方面，九巴的月票將會擴展至涵蓋龍運除機場巴士服務以外的常規及通宵服務，九巴月票持有人在乘搭龍運的常規及通宵機場巴士路線時，將可享有73%票價折扣。

（第二版加入匯達交通言論）

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經濟 大嶼山 行政會議 合併 城巴 新巴 九巴 巴士

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