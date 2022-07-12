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【氣候變化】畢馬威：本港僅得17%公司已做氣候場景分析　建議公司盡早進行部署

股市 13:24 2022/07/12

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畢馬威：本港僅得17%公司已做氣候場景分析　建議公司盡早進行部署

國際財務報告準則（IFRS）基金會旗下的國際可持續發展準則委員會（ISSB）在4月發布一般性可持續相關披露要求（IFRS S1）以及氣候相關披露要求（IFRS S2），成為會計界在環境方面披露的重要標準。畢馬威中國環境、社會及管治（ESG）服務香港主管合夥人吳柏年表示，目前香港僅得17%的公司已經有進行氣候場景分析（climate scenario analysis），但場景分析較為複雜、不容易做，建議公司盡早開始部署相關工作。

企業價值披露方面有較大分別

吳柏年指，是次由ISSB委員會公布的IFRS S1要求，大部分與港交所現有的ESG披露要求一致，但在企業價值（enterprise value）這一披露方面則有較大分別。以往ESG報告與公司財務報告的關聯性不大，但在上述這一披露中，將會要求企業解釋重大的ESG項目，如何潛在地影響財務數據的表現，令投資者能夠更加了解ESG數據如何對企業收入、盈利等財務數據產生影響。

此外，在IFRS S2的要求中，則要求企業披露更多的氣候相關數據，當中包括要求企業要進行氣候場景分析，披露潛在的氣候相關風險。吳柏年指，銀行界及資產管理界別已經有嘗試進行氣候風險的場景分析，有關場景分析的模型在公開領域已經有參考資料，如央行綠色金融網絡（NGFS）的氣候風險分析指引等。

畢馬威中國商業報告和企業可持續發展服務合夥人吳順賢認為，是次ISSB公布的新披露要求將覆蓋行業的整體生態鏈。因對於被要求披露有關數據的上市公司而言，其需要向供應鏈上相關的企業，包括向中小企業取得氣候相關數據。

相關文章：【COP26】歐達禮：IFRS基金會設ISSB理事會訂ESG全球一致披露標準　國際證監擬背書

【氣候變化】歐央行警告氣候風險或令歐元區銀行虧損至少700億歐元　六成銀行未有氣候壓力測試框架

記者：梁安琪

港股 ESG 財富及資產管理 綠色金融 香港交易及結算所有限公司 畢馬威 可持續發展 氣候暖化 香港

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