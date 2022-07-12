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港人疫下舒壓有什麽方法？　康文署8月7日舉行全民運動日2022

商業 13:16 2022/07/12

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疫情加大了人們的生活壓力，便要找方法減壓。康樂及文化事務署（康文署）8月7日舉行「全民運動日2022」，開放多項康體設施予市民免費使用。同時可在署方的網站上，觀看網上的直播運動示範。

今年的全民運動日，主題為「電子虛擬運動」融合運動與電子科技。參加者運用智能科技和配合不同的體育設備，在虛擬場景中進行運動，感受另類運動形式的樂趣。

【健康碼】政府研仿內地推健康碼　物流業界代表料有正面作用惟需微調

18區免費康體活動　7月25日起派發
全民運動日當天，多項康樂設施會開放予市民免費使用，每人只限預訂一節免費設施。市民可於8月1日（星期一）上午7時起，在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統，以先到先得方式預訂8月7日的康樂設施。

【健康飲食】即食包耗8年研發延緩血糖上升　吉野家著力健康飲食

此外，18區指定體育館的免費康體活動，在8月7日下午2時至6時舉行，當日市民可親身體驗不同類型的康體活動，包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。活動券於7月25日（星期一）上午8時30分起，在康文署19區康樂事務辦事處和指定場地派發。

【安心出行】安心出行將更新紅黃碼　商界樂見增加中港通關條件

責任編輯：馬意文

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