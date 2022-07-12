▲ 【加密貨幣】對沖基金三箭資本清盤程序受阻 傳創始人下落不明、新加坡辦事處人去樓空

加密貨幣市場急挫，在骨牌效應下，重擊眾多加密貨幣基金、貸款公司及交易平台。有外電指，陷入破產的加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）創始人Kyle Davies和Zhu Su 一直沒有配合參與清盤程序，截至上周五他們身在何處仍無從知曉。

預計將清算三箭資本剩餘資產的諮詢公司 Teneo 在美國破產法庭文件中表示，尚未得到Kyle Davies和Zhu Su 任何有意義的合作。法庭文件又顯示，造訪三箭資本新加坡辦事處的債權人律師發現該辦事處已人去樓空，大門緊鎖，電腦全部關閉，郵件塞在門口地上，附近辦公室工作人表示，他們最近未有看到有人進出三箭資本公室。

Kyle Davies和Zhu Su 律師曾表示，兩人將在整個清算過程中進行合作，但是上周進行 Zoom 通話時，但自稱「Su Zhu」和「Kyle」的參與者並沒有與清算人溝通，其鏡頭及咪高峰一直處於關閉狀態。

Coindesk報道指，Teneo 法律團隊已要求凍結三箭資本，資產並要求對 Davies 和 Zhu 發出傳票，以尋找有關公司記錄、資產和其他賬戶的信息。有關此案的緊急法庭聽證會定於週三上午舉行。

報道又稱，由於不明原因，屬於三箭 NFT 基金 Starry Night 的 NFT已經被轉移到一個新的錢包中。

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