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【大行報告】高盛將京東及騰訊剔出「確信買入」名單　下半年中資科網偏好本土服務及電商

股市 12:58 2022/07/12

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【大行報告】高盛將京東及騰訊剔出「確信買入」名單　下半年中資科網偏好本土服務及電商

中資互聯網股的股價雖已走出谷底，但仍持續波動。高盛指，中資互聯網股預測估值中位數約19倍，較美資互聯網股折讓約14%，折讓幅度已較4月時的30%大幅回落，而隨盈利修訂趨穩定，加上第三及四季以致2023年業績料有正增長，偏好本土服務及電子商貿，預期第四季廣告增長會出現拐點。

預期大型科企純利第三及第四季分別增長18%及20%

高盛稱，根據6月趨勢，中資互聯網平台下半年收入復甦的動力有限，但隨用戶變現使用者平均收入（ARPU）、新業務投資更有紀錄及成本控制更嚴格，加上基數較低，預期可帶動第三及四季盈利好轉，估計大型科網企業純利中位數第三及第四季分別增長18%及20%。

高盛略為調整大型互聯網股的看法，維持美團 （03690） 、拼多多（美：PDD）、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、貝殼 （02423） 及滿幫集團（美：YMM）為行業首選。

騰訊裁員潮蔓延至港業務　傳縮減串流音樂平台JOOX香港員工【下一頁】

不過，基於京東股價於過去一年跑贏同業，加上該行下半年較偏好本土服務及電子商貿平台，而且廣告業務將於第四季迎來拐點，因此將京東及騰訊剔出「確信買入」名單，但維持「買入」評級，並重申騰訊音樂（美：TME）「沽售」評級。

下半年互聯網股復甦之路並不平坦

高盛指，以風險回報角度來看，騰訊仍是不錯的選擇，預期下半年收入會回復增長，而騰訊管理層今年會審慎投資，因中國科網行業已步向一個更健康的模型，即專注於用戶價值、科技創新及社會責任。高盛調低騰訊2022至2024年收入預測2%至6%，目標價降10%至503元，潛在升幅約43%。

神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%【下一頁】

高盛稱，基於疫情存在不確定性，預期下半年互聯網股復甦之路並不平坦，故此調低下半年線上零售增長預測，但疫後復常股如阿里巴巴、拼多多、美團及貝殼股價於過去一年表現滯後，故未來12個月有潛力「追落後」。

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港股 投資推介 個股分析 美股 貝殼－W（02423） 京東集團—SW（09618） 電子商貿 阿里巴巴－SW（09988） 潛在升幅 騰訊音樂（美：TME）

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