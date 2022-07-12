【電訊監管】澳洲推出SMS詐騙法規　要求電訊公司識別、追蹤和報告騙案

▲ 澳洲的新法規要求電訊公司分享有關發送詐騙訊息的號碼，並在發現詐騙者時即時通知ACMA。（法新社）

騙徒手法層出不窮，除使用電郵進行網絡釣魚外，電話短訊（SMS）詐騙也是不容忽視。為減少短訊詐騙，澳洲通訊及媒體管理局（ACMA）推出SMS詐騙法規，要求電訊公司識別、追蹤和報告騙案。

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短訊詐騙經濟損失 激增188%

根據澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）的數據，由今年到目前為止，當地SMS詐騙造成的經濟損失約650萬美元（約5,100萬港元），較去年同期增加188%。此外，SMS詐騙更佔所有詐騙案的32%。

ACMA推出的SMS詐騙法規，要求電訊公司識別含有詐騙成份的SMS，其特徵包括：向大量消費者發送大量訊息、惡意鏈結、試圖讓客戶撥打電話或向騙子發送回饋短訊，又或試圖獲取個人訊息等。

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此外，該法規也要求電訊公司分享有關發送詐騙訊息的號碼，並在發現詐騙者時即時通知ACMA。一旦發現詐騙訊息，電訊公司應在其網絡中阻斷該號碼，方法是中斷發送人的服務，或在網絡層面阻斷其國際行動裝置辨識碼（IMEI）。

根據規定，電訊公司還必須公布訊息，協助客戶主動管理和報告SMS詐騙，並與其他電訊公司分享詐騙訊息的內容，以及向當局報告已發現的詐騙案。電訊公司如違反以上新規，將面臨最高25萬美元（約196萬港元）的罰款。

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責任編輯：陳卓賢