  • 35°C
香港時間 : 2022712日 (二) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電訊監管】澳洲推出SMS詐騙法規　要求電訊公司識別、追蹤和報告騙案

科技 14:00 2022/07/12

分享：

分享：

澳洲的新法規要求電訊公司分享有關發送詐騙訊息的號碼，並在發現詐騙者時即時通知ACMA。（法新社）

騙徒手法層出不窮，除使用電郵進行網絡釣魚外，電話短訊（SMS）詐騙也是不容忽視。為減少短訊詐騙，澳洲通訊及媒體管理局（ACMA）推出SMS詐騙法規，要求電訊公司識別、追蹤和報告騙案。

【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查

短訊詐騙經濟損失   激增188%

根據澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）的數據，由今年到目前為止，當地SMS詐騙造成的經濟損失約650萬美元（約5,100萬港元），較去年同期增加188%。此外，SMS詐騙更佔所有詐騙案的32%。

ACMA推出的SMS詐騙法規，要求電訊公司識別含有詐騙成份的SMS，其特徵包括：向大量消費者發送大量訊息、惡意鏈結、試圖讓客戶撥打電話或向騙子發送回饋短訊，又或試圖獲取個人訊息等。

【黑客攻擊】FBI警告：北韓黑客以勒索軟件　入侵醫療保健機構

此外，該法規也要求電訊公司分享有關發送詐騙訊息的號碼，並在發現詐騙者時即時通知ACMA。一旦發現詐騙訊息，電訊公司應在其網絡中阻斷該號碼，方法是中斷發送人的服務，或在網絡層面阻斷其國際行動裝置辨識碼（IMEI）。

根據規定，電訊公司還必須公布訊息，協助客戶主動管理和報告SMS詐騙，並與其他電訊公司分享詐騙訊息的內容，以及向當局報告已發現的詐騙案。電訊公司如違反以上新規，將面臨最高25萬美元（約196萬港元）的罰款。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【TikTok爭議】美參議員向FTC發信　要求調查TikTok數據安全
2022/07/07
【TikTok爭議】美參議員向FTC發信　要求調查TikTok數據安全
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
2022/07/07
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【手機安全】Android手機再爆安全漏洞　黑客可控制手機
2022/07/09
【手機安全】Android手機再爆安全漏洞　黑客可控制手機

你可能感興趣

【TikTok爭議】美參議員向FTC發信　要求調查TikTok數據安全
14:15 2022/07/07
【TikTok爭議】美參議員向FTC發信　要求調查TikTok數據安全
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
17:30 2022/07/07
【FinTech】難識別合成身份　報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%
【手機安全】Android手機再爆安全漏洞　黑客可控制手機
16:13 2022/07/09
【手機安全】Android手機再爆安全漏洞　黑客可控制手機
網絡保安 電訊 移動裝置 罪案 澳洲

下一篇文章

【Twitter】Twitter推「Unmention」新功能　阻濫用標記用戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能手機】2022年Q1智能手機出貨　僅蘋果錄得增長
【智能手機】2022年Q1智能手機出貨　僅蘋果錄得增長
【醫療科技】電子遊戲EndeavorRx　訓練「過度活躍症」兒童專注力
【醫療科技】電子遊戲EndeavorRx　訓練「過度活躍症」兒童專注力
【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低
【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低
【Pokémon NFT】知名Youtuber將以NFT形式　出售「最貴Pokémon卡牌」
【Pokémon NFT】知名Youtuber將以NFT形式　出售「最貴Pokémon卡牌」
【電動車】十大電動跑車充電速度　保時捷Taycan Plus奪冠
【電動車】十大電動跑車充電速度　保時捷Taycan Plus奪冠
【安倍晉三身亡】設香港電子版弔唁冊　供公眾悼念安倍晉三（附電郵地址）
【安倍晉三身亡】設香港電子版弔唁冊　供公眾悼念安倍晉三（附電郵地址）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款