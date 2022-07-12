美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學

美國上月底推翻墮胎權裁決，其影響繼續蔓延。有美國高中女學生表示，已因裁決重新考慮大學選擇，取消申請幾乎完全禁止墮胎的俄亥俄州大學申請。有學生表示，憂慮性別等方面的歧視。美國總統拜登下令，所有州份醫院必須為有生命危險婦女墮胎。

拜登為保障美國墮胎權 考慮頒公共衛生緊急狀態 【下一頁】

現年16歲的加州高中學生Nina Huang表示，在俄亥俄州（Ohio）頒布幾乎完全禁止墮胎法令後，已從申請名單中刪除當地大學，並計劃增加法律限制較少州份的大學申請。Nina Huang直言，不希望在一個禁止墮胎的州份讀大學。

有機構採訪20名學生及升學顧問後發現，在墮胎權裁決推翻後，部分學生已重新考慮其大學申請選擇。部分學生憂慮，必要時無法墮胎，或面臨性別差異方面的歧視。亦有人表示，憂慮種族偏見或政治排斥。

雖然有評論認為現時憂慮裁決影響大學申請或為時過早，但有升學輔導員承認，在和顧客的對話中，墮胎議題是一大重點。佛羅里達州大學升學顧問公司Prepory行政總裁Daniel Santos承認，部分學生明確表示，不會申請或會限制生育權利的州份。

美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一（11日）要求，若出現醫療緊急狀況或危及生命，醫生及醫院都需遵守聯邦法律提供墮胎服務。美國官員表示，若醫生或醫院未能在上述情況下提供墮胎服務，或會被聯邦政府處罰。

美國衞生及公共服務部（HHS） 部長貝塞拉（Xavier Becerra）發表聲明強調，所有州份女性有權獲得緊急醫療服務，包括墮胎。他希望醫院及醫生繼續提供相關服務，並優先遵守聯邦緊急護理方面的法律，而非州份墮胎禁令。

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責任編輯：李俊儀