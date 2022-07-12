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【Twitter】Twitter推「Unmention」新功能　阻濫用標記用戶

科技 13:30 2022/07/12

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Twitter近年致力於為其用戶提供更大的靈活性和掌控權。Twitter於4月宣布正為一項名為「Unmention」的新功能進行測試，該新功能終於在昨日（11日）正式推出，容許用戶退出不想參與的推文（Tweet）對話，和取消相關標記的通知提醒。

【Twitter】Twitter裁減100名員工　全來自人力資源團隊

綜合外媒報道，即日起所有平台、設備和作業系統的Twitter推文的菜單中，都會新增一項「退出此對話（Leave this conversation）」選項。用戶只需在相關的推文中點選該選項，便可開啟針對該推文的「Unmmention」功能。

推動Unmmention功能後，Twitter將會就相應推文，進行以下操作：

  • 取消標記你的用戶名；
  • 禁止其他用戶在該對話中再次標記您；
  • 暫停所有來自該推文的通知，

惟用戶以往在相關推文中，被標記的用戶名只會由可鏈接至其個人頁面的藍色字，變成不含任何鏈接的灰色字，相關的用戶標記記錄並不會刪除。用戶亦可以從原推文和以往被標記的回覆中看到相關對話。

Twitter表示，新功能旨在幫助用戶擺脫不必要的關注，並遏制平台上濫用標記的行為。

【封鎖Twitter】Twitter涉威脅印度安全或遭封鎖　告上法庭抵制國家級指令

【Twitter】收購在即　Twitter推兩大功能方便商家及用戶

責任編輯：殷凱怡

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