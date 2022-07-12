【安倍晉三身亡】槍手去年秋天動殺機 睇片自學製槍

日本前首相安倍晉三被刺殺身亡，警方持續調查槍手山上徹也的犯案動機。當地媒體報稱，山上徹也去年秋天已決定殺害安倍，認為安倍與母親信奉的宗教有關。山上徹也聲稱透過網上影片，自學如何製作槍械。

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《日經中文網》報道指出，山上徹也早在2021年春天，已計劃殺害與母親有關的宗教團體領袖，同時開始製造武器。但由於難於接觸宗教領袖，山上徹也把目標改為安倍晉三。他看過宣傳片段後，認為宗教團體與安倍有關，去年秋天時已動殺機。

山上徹也母親信奉統一教，被指因向團體大量捐款導致破產。統一教承認山上徹也母親為信徒，否認山上徹也是信徒，並指安倍非信徒或顧問。不過，安倍曾在2021年9月時，透過視像形式為統一教創辦人有關的團體會議上發表演說。

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調查人員透露，山上徹也利用Youtube影片自學製造槍枝，在今年春天時製成大量自製槍。案發後，警方在山上徹也家中搜出多把自製槍。山上徹也亦稱火藥在網上購買，警方正調查他如何買到自製槍原材料。

安倍晉三葬禮周一（11日）舉行，會在周二（12日）出殯。大批民眾來到葬禮舉行地增上寺外，悼念這位前首相。安倍遺體在葬禮完成後，將轉移至桐谷殯儀館安放。

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責任編輯：吳漢培